***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 400.000 14,03508B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 39.600.000 14,03508Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.03.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu toplantısında1.Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 17.500.000 TL, geçmiş yıl karlarından 22.500.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL temettünün (% 14,03508) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 hsgyo kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032668BIST