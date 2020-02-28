***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 18:18
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 28.02.2020 tarih ve 03 sayılı toplantısında
Şirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede
1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına,
2. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine
oy birliği ile karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822947
BIST