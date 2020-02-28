***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 28.02.2020 tarih ve 03 sayılı toplantısındaŞirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına,2. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesineoy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822947BIST