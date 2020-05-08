***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.05.2020 15:51
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususunda kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843670
BIST
17:1297.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -399,48
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:127,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:127,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:12393,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 393,40
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.056.734
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.615
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.002.424
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.608.919
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,51
|1.031.167.357
|% -3,46
|
|GARAN
|7,95
|723.335.188
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,52
|588.364.694
|% 5,39
|
|HALKB
|5,35
|587.298.656
|% 3,08
|
|AFYON
|2,86
|579.225.935
|% 2,88
|
|KRDMD
|2,51
|1.031.167.357
|% -3,46
|
|AFYON
|2,86
|579.225.935
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|385.172.250
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,12
|192.013.201
|% 5,66
|
|ISFIN
|3,52
|588.364.694
|% 5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8008
|8,8450
|% 0,32
|
|Frank
|7,3018
|7,3458
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8931
|1,9026
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.573
|4,10
|
|Tam
|2.590
|2.640
|4,20
|
|Yarım
|1.264
|1.290
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|645
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,39
|
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