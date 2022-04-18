***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 14:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 22.03.2022 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021462
BIST
15:142.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,50
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:1414,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
15:1415,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:14939,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,93
|Açılış
|: 939,01
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,52
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:14
|OYYAT
|59,50
|4.058.852
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.234.156
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.939
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,06
|84.988.178
|% 9,29
|
|TDGYO
|7,63
|16.832.447
|% 9,00
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,46
|28.064.811
|% -7,59
|
|ISGYO
|12,48
|62.638.793
|% -5,45
|
|KARYE
|16,35
|234.025.700
|% -5,33
|
|KAPLM
|55,95
|7.538.880
|% -5,01
|
|GARAN
|14,11
|2.307.320.366
|% 1,51
|
|THYAO
|37,82
|1.721.380.137
|% 0,21
|
|ASELS
|27,94
|1.398.136.771
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,21
|1.374.899.128
|% 0,39
|
|KOZAL
|173,40
|1.219.002.603
|% 2,18
|
|TSKB
|1,98
|604.355.068
|% 5,32
|
|YKBNK
|5,21
|1.374.899.128
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,27
|820.686.744
|% 4,15
|
|ODAS
|2,37
|416.796.923
|% 2,16
|
|GARAN
|14,11
|2.307.320.366
|% 1,51
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6443
|14,6508
|% 0,13
|
|Euro
|15,8283
|15,8399
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,0315
|19,1269
|% -0,13
|
|Frank
|15,4621
|15,5552
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8934
|3,9130
|% 0,08
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,27
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,70
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,19
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,60
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,20
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29XU100
Endeks 2, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 29, 439.00 milyon TL de
-
15:29ARZUM
Yüzde 4.55 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 288, 822 adet işlem
-
15:27MEPET
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 472, 099 adet işlem
-
15:26VERUS
Yüzde 5.16 oranında artışla 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 254 adet işlem
-
15:25ISMEN
Yüzde 4.05 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 710 adet işlem