***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2022 14:21
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bildirim hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 22.03.2022 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032669
BIST
15:402.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,54
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.421
15:4016,3508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0138
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
15:4017,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0742
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
15:40973,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 973,18
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MPARK
|33,24
|29.300.856
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.774.375
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|166.661.860
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,00
|101.913.570
|% 9,09
|
|KZBGY
|75,15
|45.830.339
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.268.638
|% -9,83
|
|IMASM
|42,66
|8.728.493
|% -7,86
|
|NUGYO
|5,21
|119.310.311
|% -6,13
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,88
|3.965.428.364
|% 2,86
|
|SISE
|20,98
|1.888.568.397
|% -0,29
|
|ARCLK
|79,30
|1.333.194.309
|% 6,59
|
|KOZAL
|193,80
|1.053.737.536
|% 3,47
|
|KARSN
|6,13
|1.023.967.579
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,34
|277.871.983
|% 6,35
|
|KARSN
|6,13
|1.023.967.579
|% 5,33
|
|HALKB
|5,60
|794.595.324
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,62
|363.299.645
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,70
|395.163.384
|% 1,37
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3662
|16,3771
|% 0,08
|
|Euro
|17,5259
|17,5727
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,5725
|20,6757
|% 0,28
|
|Frank
|17,0253
|17,1279
|% 0,53
|
|Riyal
|4,3644
|4,3863
|% 0,38
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,75
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|6,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|-0,31
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|-0,16
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,38
|