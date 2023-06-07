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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

07.06.2023 16:30
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişki


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023-01.02.2023-30.11.2022-07.09.2022-04.07.2022-23.03.2022-22.12.2021-04.11.2021-25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
23.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
25.06.2021
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Karşı Taraf(lar)
Sait Örek
Davanın Tutarı
Mali Değeri Bulunmamaktadır.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.
Davanın Duruşma Tarihi
07.06.2023
Alınan Karar
Dava reddedilmiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından  2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.
"İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/393 E. sayılı dosyasında, 07.06.2023 (bugün) tarihli duruşmada dava reddedilmiştir. Dosyada gerekçeli kararın yazımı süreci beklenmekte olup, gerekçeli kararın tebliği akabinde davacının kararı istinaf etme hakkı bulunmaktadır."
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156756


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