***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 02.03.2020 tarih (bugün) ve 04 sayılı toplantısındaŞirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin 3.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 17.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 20.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823466BIST