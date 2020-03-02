***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 18:31
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 02.03.2020 tarih (bugün) ve 04 sayılı toplantısında
Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin 3.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 17.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 20.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823466
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0533
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05319,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,91
|Açılış
|: 319,27
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|ADESE
|1,54
|169.898.151
|% 11,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9497
|% -0,70
|
|Frank
|6,4637
|6,5027
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6533
|1,6616
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|14,55
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|1,31
|