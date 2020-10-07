***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 17:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv LTD. ŞTİ.(Innovance)'ne girişim yatırımı yapılmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme uyarınca "Innovance" şirketinin tür değişikliği işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sermayesinin %30'una iştirak etmek suretiyle 24.000.000.-TL girişim yatırımı yapılacaktır.
"Innovance", 2017 yılında kurulmuş olup Bankalar için Mobil Bankacılık ve Alternatif Dağıtım Kanallarının geliştirilmesi, bankacılık uygulamalarının ön yüz, orta ve arka yüz katmanlarında uyarlanmasını içeren yazılımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge Merkezi uygulama esasları ile uyumlanma sürecini tamamlayarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879243
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0855
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1371
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2892
En Düşük
9,1278
18:05478,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,46
|Açılış
|: 478,27
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8795
|7,8869
|% 1,14
|
|Euro
|9,2791
|9,2878
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,1532
|10,2041
|% 1,46
|
|Frank
|8,5664
|8,6180
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,63
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,22
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO