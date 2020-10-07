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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv LTD. ŞTİ.(Innovance)'ne girişim yatırımı yapılmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme uyarınca "Innovance" şirketinin tür değişikliği işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sermayesinin %30'una iştirak etmek suretiyle 24.000.000.-TL girişim yatırımı yapılacaktır.
"Innovance", 2017 yılında kurulmuş olup   Bankalar için Mobil Bankacılık ve Alternatif Dağıtım Kanallarının geliştirilmesi, bankacılık uygulamalarının ön yüz, orta ve arka yüz katmanlarında uyarlanmasını içeren yazılımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge Merkezi uygulama esasları ile uyumlanma sürecini tamamlayarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879243


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Tam 3.142 3.220 -5,61  
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Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,22  
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