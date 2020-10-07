***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesindeBilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv LTD. ŞTİ.(Innovance)'ne girişim yatırımı yapılmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme uyarınca "Innovance" şirketinin tür değişikliği işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sermayesinin %30'una iştirak etmek suretiyle 24.000.000.-TL girişim yatırımı yapılacaktır."Innovance", 2017 yılında kurulmuş olup Bankalar için Mobil Bankacılık ve Alternatif Dağıtım Kanallarının geliştirilmesi, bankacılık uygulamalarının ön yüz, orta ve arka yüz katmanlarında uyarlanmasını içeren yazılımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge Merkezi uygulama esasları ile uyumlanma sürecini tamamlayarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879243BIST