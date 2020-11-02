***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 13:51
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Ülkemizin ve Egenin incisi İzmir'in değerli halkının bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ederiz. Bu vesile ile Hedef Grup olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 600.000.-TL ayni ve nakdi bağış yapılmasına karar verildiğini, bu rakamın 200.000. TL kısmının Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanacağını kamuoyuna duyururuz..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885365
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0893
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
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8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1496
|Açılış
|: 9,8150
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|Önceki Kapanış
|: 9,7350
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9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,24
|Açılış
|: 512,53
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4291
|8,4349
|% 1,07
|
|Euro
|9,8119
|9,8206
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,8409
|10,8952
|% 0,62
|
|Frank
|9,1222
|9,1771
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% 1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|13,00
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,11
|
|B. Petrol
|38,12
|38,12
|0,18
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
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17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında