***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Ülkemizin ve Egenin incisi İzmir'in değerli halkının bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ederiz. Bu vesile ile Hedef Grup olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 600.000.-TL ayni ve nakdi bağış yapılmasına karar verildiğini, bu rakamın 200.000. TL kısmının Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanacağını kamuoyuna duyururuz..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885365BIST