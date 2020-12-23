***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.12.2020 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yer alan hususları kararlaştırmıştır.1. Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin kurulmasına,,2. Kurulacak olan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına,3. Şirketimiz tarafından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi'ne %24,51 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 7.353.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen 7.353.000,00 Türk Lirası'nın nakden taahhüt edilipkuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine,4. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894381BIST