***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyet konusu dahilinde yapı sektöründe faaliyet gösteren QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme uyarıncaŞirketimiz ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Fonu üzerinden Şirketin 105.000.000.-TL sermayesi içerisinde %4,76'sına tekabül eden 5.000.000 paya karşılık 76.200.000.-TL yatırım yapılacaktır. Satın alma ile ilgili hazırlanan fiyat tespit raporuna göre %16 iskonto uygulanmıştır.Söz konusu yatırımın 1.800.000 paya karşılık 27.432.000.-TL kısmı Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., 2015 yılında Aydın OSB'de 232.930 m2'lik alanda 70.000 m2 kapalı alanda kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve granit üretmektir. Şirket, seramik, vitrifiye, granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmaktadır.Şirket'in toplam üretim kapasitesi 11 milyon m²'ye ulaşmış olup, Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesis olma özelliği bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902204BIST