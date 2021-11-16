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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 18:28
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi amacıyla diğer grup şirketleri ile birlikte "Yatırım Bankası" kuruluşu için gerekli çalışmalara başlanmasına,
Kurulacak yatırım bankası unvanının "Hedef Yatırım Bankası" olmasına ve sermayesinin 300 milyon TL olarak belirlenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %30 (90.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %25 (75.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %25 (75.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (30.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (30.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası'nda %25 oranında pay sahibi olunmasına,
Gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması, başvuru için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesi, yetkili otoritelere başvurulması, iş için her türlü doküman, beyanname, taahhütname ve sözleşmenin imzalanması, Yatırım Bankası kuruluşu için gerekli başvuruların yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetim kurulundan Namık kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in şirketimiz adına yetkilendirilmesine
Oy birliği ile karar verildi.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978127


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