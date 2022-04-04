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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2022 08:44
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizde genel müdür olarak görev yapmak üzere Haluk Lap atanmıştır. Mevcut genel müdürümüz Sibel Gökalp yönetim kurulu başkan vekilli olarak görevine devam edecektir. 
Şirketimizin yeni Genel Müdürü Haluk Lap, 27 yıllık sektör tecrübesine sahiptir. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi bölümünden mezun olan Haluk Lap, Beykent Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans yüksek lisansı eğitimini sürdürmektedir. 1995 yılında BİST İstanbul A.Ş. Takas ve Saklama Bankası'nda Uzman olarak iş yaşamına başlayan Haluk Lap, 1997-2002 yılları arasında UB Ulusal Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Operasyon Yönetmenliği yapmış, ardından 2002-2008 yılları arasında Standart Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yurt içi ve Yurt dışı Operasyon Müdürü olarak görev almıştır. 2008-2014 yılları arasında Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Operasyon ve Mali İşler Grup Başkanı, Yatırımlardan Sorumlu Fon Müdürü, Masak Uyum Müdürü ve Viop Müdürü olarak çalışan Haluk Lap, 2014-2020 yılları arasında Ünlü Menkul Değerler A.Ş'de Direktör ve Operasyon Direktörü pozisyonlarını üstlenmiştir. 2021 yılında Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim ve Kontrol görevlerinde bulunan Haluk Lap, aynı yıl A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdürlük yapmıştır. Haluk Lap Nisan 2022 itibariyle Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015295


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