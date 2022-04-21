***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının fona iadesine ve yine Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve kısa zamanda ihracı gerçekleştirilecek olan Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022688BIST