***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 16:20
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının fona iadesine ve yine Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve kısa zamanda ihracı gerçekleştirilecek olan Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022688
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0412
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0353
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,31
|Açılış
|: 917,07
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7170
|% 0,31
|
|Euro
|15,9443
|15,9566
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,1250
|19,2209
|% 0,05
|
|Frank
|15,3671
|15,4597
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9094
|3,9290
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-17,88
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
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17:57
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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