***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti.Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiştir.02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037879BIST