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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.07.2022 10:37
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz yönetim kurulunun 04.07.2022 tarih ve 25 sayılı kararında
GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş. (Tırport)'nin sermayesinde %3,749'a tekabül eden 264.735 TL'lik pay mevcut pay sahibi ve hakim ortağı Akın Arslan'dan USD 350.000 karşılığında devralınmasına, 
Ayrıca, Tırport'a şirketimizce USD 650.000 paya dönüştürülebilir yapılandırılmış finansman sağlanmasına
karar verilmiştir.
Pay devir ve finansman sağlama işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, işlem kapanışında ayrıca gerekli bilgilendirme ve açıklamalar gerçekleştirilecektir. 
Tırport, www.tirport.com websitesi ve akıllı telefonlardaki Android/IOS tabanlı mobil uygulamaları aracılığı ile kurmuş olduğu TIRPORT platformu üzerinden lojistik firmalarına, yük sahibi fabrika ve şirketlere, mevcut lojistik operasyonlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri imkanını online platform üzerinden sağlamaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040995


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OYAYO 10,34 5.652.813 % 8,73  
RTALB 6,81 26.653.610 % 6,57  
ORCAY 17,33 20.149.779 % 4,71  
TETMT 236,00 4.046.128 % 4,56  
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Frank 17,5746 17,6804 % 0,89  
Riyal 4,5024 4,5250 % 0,81  
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Altın Ons 1.806 1.807 -1,49  
Altın Gr. 982 982 4,02  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.554 6.641 15,00  
Yarım 3.208 3.247 7,00  
Çeyrek 1.607 1.623 4,00  
Gümüş.Ons 19,99 20,02 0,03  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,07  
B. Petrol 113 113 -0,31  
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