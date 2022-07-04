***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 04.07.2022 tarih ve 25 sayılı kararındaGRN Lojistik Teknolojileri A.Ş. (Tırport)'nin sermayesinde %3,749'a tekabül eden 264.735 TL'lik pay mevcut pay sahibi ve hakim ortağı Akın Arslan'dan USD 350.000 karşılığında devralınmasına,Ayrıca, Tırport'a şirketimizce USD 650.000 paya dönüştürülebilir yapılandırılmış finansman sağlanmasınakarar verilmiştir.Pay devir ve finansman sağlama işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, işlem kapanışında ayrıca gerekli bilgilendirme ve açıklamalar gerçekleştirilecektir.Tırport, www.tirport.com websitesi ve akıllı telefonlardaki Android/IOS tabanlı mobil uygulamaları aracılığı ile kurmuş olduğu TIRPORT platformu üzerinden lojistik firmalarına, yük sahibi fabrika ve şirketlere, mevcut lojistik operasyonlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri imkanını online platform üzerinden sağlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040995BIST