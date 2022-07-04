***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 10:37
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 04.07.2022 tarih ve 25 sayılı kararında
GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş. (Tırport)'nin sermayesinde %3,749'a tekabül eden 264.735 TL'lik pay mevcut pay sahibi ve hakim ortağı Akın Arslan'dan USD 350.000 karşılığında devralınmasına,
Ayrıca, Tırport'a şirketimizce USD 650.000 paya dönüştürülebilir yapılandırılmış finansman sağlanmasına
karar verilmiştir.
Pay devir ve finansman sağlama işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, işlem kapanışında ayrıca gerekli bilgilendirme ve açıklamalar gerçekleştirilecektir.
Tırport, www.tirport.com websitesi ve akıllı telefonlardaki Android/IOS tabanlı mobil uygulamaları aracılığı ile kurmuş olduğu TIRPORT platformu üzerinden lojistik firmalarına, yük sahibi fabrika ve şirketlere, mevcut lojistik operasyonlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri imkanını online platform üzerinden sağlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040995
BIST
10:502.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,42
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:5016,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1276
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:5017,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:50985,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,48
|Açılış
|: 985,25
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,87
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:48
|OYAYO
|10,34
|5.652.813
|% 8,73
|
|RTALB
|6,81
|26.653.610
|% 6,57
|
|ORCAY
|17,33
|20.149.779
|% 4,71
|
|TETMT
|236,00
|4.046.128
|% 4,56
|
|BRSAN
|35,74
|21.919.578
|% 4,38
|
|ULUSE
|207,00
|9.980.234
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MZHLD
|82,30
|3.141.030
|% -5,40
|
|ESCOM
|18,49
|4.049.116
|% -5,18
|
|THYAO
|47,76
|827.482.147
|% 0,17
|
|EREGL
|26,36
|387.910.351
|% 1,54
|
|KOZAL
|194,70
|320.512.414
|% -0,92
|
|SISE
|21,20
|280.522.665
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,58
|260.186.564
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,81
|191.506.368
|% -0,71
|
|ODAS
|2,75
|110.459.584
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,28
|136.764.997
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|47.801.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,84
|243.067.333
|% 1,59
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9381
|16,9541
|% 0,76
|
|Euro
|17,5779
|17,5995
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,4080
|20,5103
|% 0,61
|
|Frank
|17,5746
|17,6804
|% 0,89
|
|Riyal
|4,5024
|4,5250
|% 0,81
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-1,49
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,31
|