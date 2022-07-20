***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2022 15:25
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2022 yılı Haziran dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 84.954,25.- TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046988
BIST
15:412.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,37
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:4117,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0498
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6094
En Düşük
17,4800
15:4117,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:41967,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 967,01
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DOBUR
|46,20
|13.926.565
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.836.931
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.918.840
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,58
|120.918.001
|% -8,34
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|122.786.512
|% -6,75
|
|KONYA
|1.229,00
|72.101.289
|% -6,62
|
|KZBGY
|77,85
|13.866.347
|% -4,31
|
|THYAO
|50,65
|2.602.120.818
|% -0,88
|
|SISE
|21,14
|1.451.532.540
|% -0,19
|
|EREGL
|27,92
|872.266.417
|% 0,79
|
|SASA
|42,60
|774.484.487
|% 1,87
|
|KCHOL
|35,14
|745.213.197
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|669.148.751
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|496.303.543
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|152.542.304
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|526.251.988
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|223.548.618
|% 2,26
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5945
|17,6094
|% 0,28
|
|Euro
|17,9647
|17,9765
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0024
|21,1078
|% 0,04
|
|Frank
|18,0605
|18,1693
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,12
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.664
|34,00
|
|Tam
|6.584
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.208
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,03
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 14 artarak (% 0.01 ) 2, 669
-
15:56XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 20, 058.00 milyon TL de
-
15:56HUBVC
Yüzde 6.65 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 651, 996 adet işlem
-
15:55FADE
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 498, 850 adet işlem
-
15:54ESCAR
Yüzde 7.60 oranında artışla 52.40 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 818 adet işlem