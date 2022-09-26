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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2022 09:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ("Sporttz") sermayesinin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("PRE") ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu. 
Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı iktisabı da 03.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. 
Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir.  
Şirketimiz, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in %6,94 pay sahibidir.  
Halihazırda izahname taslak durumda olup, izahnamedeki değişiklikler ile halka arz modelinde de değişiklikler yaşanabilecektir. 
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065065


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