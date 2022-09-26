***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 09:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ("Sporttz") sermayesinin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("PRE") ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu.
Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı iktisabı da 03.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir.
Şirketimiz, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in %6,94 pay sahibidir.
Halihazırda izahname taslak durumda olup, izahnamedeki değişiklikler ile halka arz modelinde de değişiklikler yaşanabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065065
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
0
En Düşük
0
18:0518,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05971,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 971,27
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4414
|18,4507
|% 0,20
|
|Euro
|17,7762
|17,8035
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,5856
|19,6839
|% -1,72
|
|Frank
|18,6553
|18,7676
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8908
|4,9153
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-4,76
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.638
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem