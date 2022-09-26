***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 12:07
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ("Sporttz") sermayesinin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("PRE") ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu.
Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı iktisabı da 03.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir.
Şirketimiz, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in %6,94 pay sahibidir.
Maçkolik'in halka arz modelinde değişiklikler yaşanabilecektir. Bu halde halka arz izahnamesinde değişiklik yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065182
BIST
14:373.244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -37,80
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3718,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3717,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:37973,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 973,54
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:35
|GRNYO
|4,62
|7.191.222
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|321.748.634
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.095.126
|% 9,64
|
|USAK
|3,72
|93.863.273
|% 9,41
|
|PINSU
|5,85
|23.886.954
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.811
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|938.573
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.335.674
|% -9,97
|
|SASA
|64,50
|1.878.655.069
|% 4,20
|
|THYAO
|69,30
|1.818.717.188
|% -2,19
|
|VESTL
|38,88
|1.564.505.293
|% 8,72
|
|HEKTS
|52,00
|1.302.565.503
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,69
|1.097.997.322
|% -3,60
|
|SKBNK
|2,28
|443.988.255
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|321.748.634
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,69
|1.097.997.322
|% -3,60
|
|EKGYO
|3,90
|571.809.036
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.029.462.034
|% -5,62
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4517
|18,4537
|% 0,22
|
|Euro
|17,8317
|17,8510
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8965
|19,9962
|% -0,16
|
|Frank
|18,5475
|18,6592
|% -0,70
|
|Riyal
|4,8909
|4,9155
|% 0,24
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,04
|
|Altın Gr.
|973
|974
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.611
|6.711
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.728
|-34,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,67
|
Seans Raporu
14:35
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14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
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14:49
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA
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14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
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14:49
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