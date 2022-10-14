***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. arasında ortak girişim grubu oluşturularakÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ihalesine çıkarılan Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü'nde bulunan 18.466,61 m2 Arsa vasıflı taşınmaza teklif verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072319BIST