***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.10.2022 tarih ve 35 sayılı yönetim kurulu toplantısındaİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 928.435 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.Fon, Türkiye'de kurulmuş, iş geliştirme ve satın almalar ile yurt dışına açılabilecek ve döviz cinsinden gelir elde etme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073244BIST