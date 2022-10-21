***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 10:45
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2022 tarih ve 35 sayılı yönetim kurulu toplantısında
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 928.435 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Fon, Türkiye'de kurulmuş, iş geliştirme ve satın almalar ile yurt dışına açılabilecek ve döviz cinsinden gelir elde etme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073244
BIST
11:153.901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:1518,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:1518,1938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:15970,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,79
|Açılış
|: 970,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ALKA
|139,70
|18.874.169
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.663.787
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|57.671.707
|% 9,97
|
|ERCB
|63,75
|201.492.302
|% 9,91
|
|SMRTG
|75,55
|329.222.557
|% 9,49
|
|ETILR
|8,55
|36.491.555
|% -7,87
|
|MZHLD
|116,00
|44.460.276
|% -4,68
|
|EPLAS
|23,42
|18.086.748
|% -4,02
|
|DAGHL
|28,82
|10.455.682
|% -3,93
|
|SMART
|8,14
|10.942.641
|% -3,55
|
|THYAO
|99,10
|1.887.352.857
|% 0,05
|
|TUPRS
|377,20
|1.281.801.673
|% 2,44
|
|YKBNK
|9,65
|741.861.743
|% -0,41
|
|HALKB
|8,86
|727.806.981
|% 1,84
|
|SISE
|30,98
|704.139.106
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,50
|506.407.659
|% 0,00
|
|HALKB
|8,86
|727.806.981
|% 1,84
|
|ISGYO
|7,17
|564.562.846
|% 8,14
|
|YKBNK
|9,65
|741.861.743
|% -0,41
|
|TSKB
|2,81
|211.173.965
|% 0,36
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6042
|% -0,01
|
|Euro
|18,1822
|18,1938
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7005
|20,8043
|% -0,62
|
|Frank
|18,4165
|18,5275
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.699
|-10,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|