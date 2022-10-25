***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 09:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. arasında ortak girişim grubu oluşturularak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ihalesine çıkarılan Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü'nde bulunan 18.466,61 m2 Arsa vasıflı taşınmaza teklif verildiği bilgisini duyurmuştuk.
İlgili ihale bağlı ortaklığımız lehine sonuçlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073774
BIST
11:143.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 18,17
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
11:1418,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:1418,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:14985,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 985,75
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:14
|AGYO
|8,36
|18.159.341
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|241.178.800
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.651.865
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|417.041.833
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|112.275.685
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|59.381.825
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|210.100.083
|% -9,89
|
|GESAN
|143,70
|357.067.918
|% -9,05
|
|YEOTK
|48,72
|56.415.027
|% -8,42
|
|SKTAS
|3,53
|25.979.377
|% -7,59
|
|THYAO
|101,10
|2.048.903.647
|% 1,61
|
|SASA
|106,40
|1.023.496.351
|% 6,40
|
|EREGL
|30,86
|819.203.118
|% 1,25
|
|YKBNK
|9,55
|811.687.101
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,69
|768.198.456
|% 1,30
|
|EKGYO
|4,69
|768.198.456
|% 1,30
|
|TSKB
|3,05
|393.299.431
|% 5,17
|
|SKBNK
|2,09
|244.564.663
|% 5,56
|
|YKBNK
|9,55
|811.687.101
|% 1,92
|
|ADESE
|1,26
|74.933.643
|% -3,08
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6115
|% 0,15
|
|Euro
|18,3636
|18,3711
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9941
|21,0994
|% 0,37
|
|Frank
|18,5079
|18,6194
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,10
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-3,67
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.643
|6.746
|-23,00
|
|Yarım
|3.237
|3.294
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,43
|
Seans Raporu
11:14
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11:29PEGYO
Yüzde 7.90 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 270, 056 adet işlem
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11:28BAYRK
Yüzde 5.50 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 584 adet işlem
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11:27ASUZU
Yüzde 4.86 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 698 adet işlem
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11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, FROTO
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11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 73 artarak (% 0.65 ) 3, 543