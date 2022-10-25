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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 09:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme  A.Ş. ile  Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. arasında ortak  girişim grubu oluşturularak   
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ihalesine çıkarılan Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü'nde bulunan  18.466,61 m2 Arsa vasıflı taşınmaza teklif verildiği bilgisini duyurmuştuk.
 İlgili ihale bağlı ortaklığımız lehine sonuçlanmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073774


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TSPOR 4,95 241.178.800 % 10,00  
VKING 11,00 1.651.865 % 10,00  
ISGYO 8,81 417.041.833 % 9,99  
FENER 68,35 112.275.685 % 9,98  
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Frank 18,5079 18,6194 % 0,01  
Riyal 4,9378 4,9625 % 0,10  
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Altın Ons 1.646 1.646 -3,67  
Altın Gr. 985 986 -0,74  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.643 6.746 -23,00  
Yarım 3.237 3.294 -11,00  
Çeyrek 1.623 1.648 -6,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,09 -0,17  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 -0,08  
B. Petrol 90,78 90,78 -0,43  
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