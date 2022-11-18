***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.11.2022 tarih ve 37 sayılı yönetim kurulu toplantısındaRE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 18.596.000 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.Fon, Ace Academy Teknoloji A.Ş. paylarına yatırım yapmak ve oyun teknolojileri başta olmak üzere büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081124BIST