***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:06
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2022 tarih ve 37 sayılı yönetim kurulu toplantısında
RE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 18.596.000 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Fon, Ace Academy Teknoloji A.Ş. paylarına yatırım yapmak ve oyun teknolojileri başta olmak üzere büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081124
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6301
En Düşük
18,5265
18:0019,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0400
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,69
|Açılış
|: 1.047,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,10
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6204
|18,6288
|% 0,18
|
|Euro
|19,2296
|19,2593
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,0582
|22,1688
|% 0,29
|
|Frank
|19,4492
|19,5663
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.976
|7.106
|-25,00
|
|Yarım
|3.388
|3.474
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.737
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-2,70
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında