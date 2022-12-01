***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.12.2022 tarih ve 39 sayılı toplantısında Start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 1.500.000.-TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083564BIST