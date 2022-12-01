***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 16:03
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.12.2022 tarih ve 39 sayılı toplantısında Start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 1.500.000.-TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083564
BIST
16:005.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 70,10
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:0018,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:0019,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0920
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
16:001.069,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.069,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BRLSM
|15,29
|258.339.368
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.830.064
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.297.677
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,12
|269.393.413
|% -5,82
|
|EUYO
|4,63
|7.895.402
|% -5,70
|
|THYAO
|125,10
|6.865.518.091
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,31
|5.100.189.078
|% 3,94
|
|SISE
|39,80
|3.992.873.336
|% 1,79
|
|EREGL
|42,96
|3.969.135.920
|% 0,70
|
|PETKM
|18,19
|3.614.778.250
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,26
|2.504.401.159
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,73
|921.170.036
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,31
|5.100.189.078
|% 3,94
|
|ISCTR
|10,74
|2.933.599.591
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,87
|2.902.305.013
|% -1,49
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6311
|18,6386
|% 0,04
|
|Euro
|19,4762
|19,4895
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6415
|22,7550
|% 1,12
|
|Frank
|19,6439
|19,7622
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,75
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|9,41
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.142
|7.199
|44,00
|
|Yarım
|3.464
|3.520
|22,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|0,89
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15KOZAA
Yüzde 9.94 oranında artışla 50.20 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 916, 759 adet işlem
-
16:14NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 377 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 5, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 87, 462.00 milyon TL de
-
16:13YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 268, 830 adet işlem
-
16:12LUKSK
Yüzde 5.28 oranında artışla 95.75 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 944 adet işlem