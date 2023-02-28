***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 13:54
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2.950.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117527
BIST
15:505.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 52,08
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5018,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5020,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0248
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:501.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.678.729
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.327.438
|% 9,98
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.786.205
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|118,90
|796.273.565
|% -6,75
|
|NIBAS
|22,66
|255.672.541
|% -6,60
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EREGL
|44,66
|4.152.481.440
|% 1,41
|
|THYAO
|144,40
|4.054.872.363
|% 0,70
|
|OYAKC
|49,02
|3.744.140.093
|% 1,45
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,42
|1.888.066.946
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.420.084.732
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.274.474.503
|% -0,69
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8844
|% -0,01
|
|Euro
|20,0556
|20,0616
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8919
|% 0,33
|
|Frank
|20,0625
|20,1833
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.463
|7.517
|-56,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|1,26
|
Seans Raporu
15:48
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16:03ADEL
Yüzde 7.44 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 750 adet işlem
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16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
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16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem
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16:00AYEN
Yüzde 5.31 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 372 adet işlem
-
15:58SANKO
Yüzde 9.02 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 696, 092 adet işlem