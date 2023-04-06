***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde, yurtdışında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere "Hedef Global Yatırımlar A.Ş." unvanlı ve 6.500.000.-TL başlangıç sermayeli şirket kurulmasına karar verilmiştir.Yapılacak stratejik yatırımlarla yurt dışında iştirakler edinilmesi, mevcut ve edineceğimiz iştiraklerimizin global piyasalar ile entegrasyonu ve yurtdışından know-how transferleri, maliyet avantajları ve pazar potansiyellerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132503BIST