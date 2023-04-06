***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 15:28
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde, yurtdışında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere "Hedef Global Yatırımlar A.Ş." unvanlı ve 6.500.000.-TL başlangıç sermayeli şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Yapılacak stratejik yatırımlarla yurt dışında iştirakler edinilmesi, mevcut ve edineceğimiz iştiraklerimizin global piyasalar ile entegrasyonu ve yurtdışından know-how transferleri, maliyet avantajları ve pazar potansiyellerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132503
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|20,9991
|21,0651
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,8564
|23,9760
|% -0,21
|
|Frank
|21,1644
|21,2919
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1176
|5,1432
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.246
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.499
|8.546
|-30,00
|
|Yarım
|4.151
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|0,07
|