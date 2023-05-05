***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 09:24
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2.000.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147118
BIST
11:584.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,47
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5819,4997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5821,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0544
|Açılış
|: 22,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:581.279,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,92
|Açılış
|: 1.279,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:56
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.296.161
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|51.443.595
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.756.896
|% -8,09
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GESAN
|51,75
|245.221.036
|% -7,42
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|THYAO
|126,40
|932.778.771
|% -1,02
|
|ASTOR
|42,62
|702.642.884
|% -5,71
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,40
|270.021.131
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|383.540.286
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,84
|402.675.747
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4949
|19,5027
|% 0,17
|
|Euro
|21,5058
|21,5217
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6382
|% 0,35
|
|Frank
|21,7557
|21,8868
|% -0,72
|
|Riyal
|5,1840
|5,2100
|% 0,06
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|