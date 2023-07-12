***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 16:52
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu portföy yönetim hizmeti kapsamında 2023 Haziran dönemi için portföy yönetim ücreti olarak 121.169 TL ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170942
BIST
'
17:176.395
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 31,77
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1726,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0792
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1729,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3014
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:171.645,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 22,67
|Açılış
|: 1.644,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.174.085
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.072.016
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.121.597.872
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.697.681
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|THYAO
|213,50
|5.612.085.948
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|SKBNK
|3,02
|951.682.196
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1456
|26,1510
|% 0,22
|
|Euro
|29,0348
|29,0443
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,8488
|34,0186
|% 0,55
|
|Frank
|29,9815
|30,1622
|% 1,39
|
|Riyal
|6,9486
|6,9834
|% 0,11
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|