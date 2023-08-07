***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 09:01
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 28 Aralık 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.
Şirketimizin doğrudan %30,00'una sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 05/08/2023 tarih ve 32270 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03/08/2023 tarih 10641sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181241
BIST
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11:587.450
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 49,36
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
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7.426
En Yüksek
7.487
11:5827,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0993
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5829,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
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29,9042
En Düşük
29,6242
11:581.680,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.680,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:56
|MIPAZ
|28,60
|19.307.976
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.688.269
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.313.357
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,35
|545.374.962
|% -6,84
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|OYAYO
|31,74
|18.006.185
|% -6,54
|
|THYAO
|264,60
|7.682.113.319
|% 6,35
|
|KLSER
|52,35
|3.004.035.564
|% 7,58
|
|SASA
|60,10
|2.721.670.374
|% -5,95
|
|SISE
|53,50
|2.189.388.575
|% -2,46
|
|EKGYO
|9,07
|1.936.254.609
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.936.254.609
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,43
|1.000.135.338
|% -0,21
|
|KLSER
|52,35
|3.004.035.564
|% 7,58
|
|ISCTR
|15,98
|903.548.710
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,24
|236.488.587
|% -1,17
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9961
|27,0018
|% 0,33
|
|Euro
|29,6464
|29,6584
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2656
|34,4375
|% 0,15
|
|Frank
|30,7020
|30,8869
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,33
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|-0,35
|