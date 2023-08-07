***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 28 Aralık 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.Şirketimizin doğrudan %30,00'una sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 05/08/2023 tarih ve 32270 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03/08/2023 tarih 10641sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181241BIST