***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 17:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 4.000.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181561
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0925
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.679,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0003
|27,0065
|% 0,34
|
|Euro
|29,7236
|29,7307
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3859
|34,5584
|% 0,50
|
|Frank
|30,7698
|30,9552
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1765
|7,2125
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,10
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.037
|11.135
|31,00
|
|Yarım
|5.523
|5.593
|15,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 123.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 376 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ASGYO, BVSAN, IMASM, VAKKO, BRKVY, VKFYO, ALCTL, SAMAT, KLSER
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
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17:58
RUBNS, KENT, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında