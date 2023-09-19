***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 14:50
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 56.000.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196158
BIST
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16:007.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,36
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0027,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0261
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0028,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:001.682,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.682,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.618.249
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.935.176
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.976.696
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.672.010
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.808.115
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,60
|524.775.386
|% -6,84
|
|BRSAN
|728,20
|1.810.668.674
|% -6,64
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.889.816.443
|% -1,25
|
|THYAO
|215,60
|5.863.953.668
|% -1,15
|
|TUPRS
|140,80
|4.306.184.542
|% 1,66
|
|ASTOR
|134,90
|3.243.301.406
|% 2,98
|
|KOZAL
|27,64
|2.754.963.636
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,86
|1.574.659.059
|% -3,08
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.787.615
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,84
|1.924.330.002
|% -0,63
|
|ISCTR
|21,72
|2.458.414.842
|% -0,46
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0350
|% 0,10
|
|Euro
|28,8917
|28,9004
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4325
|33,6002
|% 0,23
|
|Frank
|30,0316
|30,2126
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|1,44
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.097
|11.163
|-51,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.802
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|0,07
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|0,71
|
Seans Raporu
16:00
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16:15BRYAT
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.23 ) 6, 690
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16:14
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