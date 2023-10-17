***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 10:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu portföy
yönetim hizmeti kapsamında 2023 Eylül dönemi için portföy yönetim ücreti olarak 110.365
TL ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207057
BIST
'
12:037.961
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 26,16
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0327,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0329,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:031.723,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.723,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:01
|AVTUR
|7,70
|6.758.243
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.876.194
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.912.006
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.706.392
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.210.746.631
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,40
|1.659.705.959
|% 3,61
|
|TUPRS
|140,50
|1.563.253.043
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,70
|1.228.791.235
|% 2,28
|
|PETKM
|22,40
|1.122.245.540
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,50
|967.807.607
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|638.325.087
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|180.365.824
|% 5,68
|
|ODAS
|12,56
|751.237.815
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,80
|1.050.246.054
|% 0,59
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9090
|27,9146
|% 0,29
|
|Euro
|29,4592
|29,4727
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,8267
|33,9963
|% -0,14
|
|Frank
|30,7969
|30,9825
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4188
|7,4560
|% 0,37
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,45
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.685
|-23,00
|
|Yarım
|5.823
|5.865
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.933
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|0,07
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|0,07
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16TRCAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 432 adet işlem
-
12:15DMRGD
Yüzde 5.49 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 264 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
-
12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVTUR, INGRM
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS