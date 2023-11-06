***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı kapsamında sermayesinin %5,263 oranında iştirak ettiği Sistem Global Danışmanlık A.Ş., sermayesini şirket iç kaynaklarından bedelsiz olarak %202,901 oranında artırarak 43.948.372 TL'sına çıkarmıştır.Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle şirketimiz payları 2.313.072 adete ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214431BIST