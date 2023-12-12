***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.12.2023 tarih(bugün) ve 80 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz' in doğrudan bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş'nin 100.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 150.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224869BIST