***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.400.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 40.000 0,06 1,48 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,5 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 67.346 0,1 1,51 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 300.000 0,46 1,52 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 3.071 0,004 1,56 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,57 YOKTUREk Açıklamalar19 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince24 Mart 2020 tarihinde, 510.417 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 1.52 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831895BIST