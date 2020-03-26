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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.03.2020 09:27
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payrın Geri Alınması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.400.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 40.000 0,06 1,48 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,5 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 67.346 0,1 1,51 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 300.000 0,46 1,52 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 3.071 0,004 1,56 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,57 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017



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Frank 6,5969 6,6367 % 0,86  
Riyal 1,7070 1,7156 % 0,19  
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Altın Ons 1.615 1.617 -1,13  
Altın Gr. 335 336 2,17  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,45 -0,02  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,01  
B. Petrol 26,93 26,93 -0,46  
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