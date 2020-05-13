***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının Sonlandırılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.400.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 40.000 0,06 1,48 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,5 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 67.346 0,1 1,51 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 300.000 0,46 1,52 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 3.071 0,004 1,56 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.03.2020 50.000 0,07 1,57 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.03.2020 250.870 0,39 1,586 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.03.2020 500.000 0,78 1,716 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.03.2020 480.000 0,75 1,703 YOKTURGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 2.848.857,82 2.848.857,82 2.848.857,82 12.000.000 1.741.287 2,72Ek Açıklamalar13.05.2020 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 19.03.2020 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla geri alım kararı alınmış ve bu çerçevede 1.741.287 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.Piyasa şartları değerlendirilerek gerektiğinde yeniden başlatmak üzere geri alım programının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844697BIST