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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.06.2021 16:07



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 14.250.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2021 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla 21.07.2016 tarihli SPK Basın Duyurusu ve Ek Açıklaması da dikkate alınarak, toplam azami 30.000.000.- Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %5'ine denk gelen 14.250.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına,
2. Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
3. Şirketimiz tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla başlanılacak geri alım sürecinin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943390


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Tam 3.306 3.390 28,78  
Yarım 1.598 1.640 13,92  
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