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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.07.2021 18:18



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 14.250.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,78 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,79 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,8 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,81 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,82 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,7 2,83 YOKTUR

Ek Açıklamalar
21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince
12 Temmuz 2021 tarihinde, 1.379.594 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.8004 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950397


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