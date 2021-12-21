***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.12.2021 tarih ve 34 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında1. Şirketimizin 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ve şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan pay geri alım programı şirket sermayesinin %5,00'sine tekabül eden 14.250.000 adet payı, 38.452.979,49 TL iç kaynak kullanılarak geri alınması suretiyle tamamlanmıştır.2. Şirketimiz pay fiyatında yakın ve ciddi kayıp ihtimali ortadan kalkmadığından, şirket pay fiyatının halen şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay geri alım programına birinci maddede belirtilip geri alınan paylara ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden şirket sermayesinin %4,21'ine tekabül edecek 12.000.000 adet pay ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 36.547.020,51 TL kaynak kullanılarak devam edilmesine karar verilmiştir.3. Bu kapsamda, yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programında alınabilecek azami pay adedi şirket sermayesinin %9,21'ine tekabül edecek 28.500.000 adet pay ve azami kaynağın 75.000.000.- TL olmasına,4. Yukarıdaki maddeler kapsamında, 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı da gözetilerek geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetinde, mevzuat kapsamında gerekli olan tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,5. İşbu kararın Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985284BIST