***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.12.2021 18:23
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 30.12.2021 Tarihinde Yapılan Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.12.2021 93.806 0,033 2,63 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.12.2021 500.000 0,175 2,62 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.12.2021 241.509 0,084 2,6 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.12.2021 214.908 0,075 2,59 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.12.2021 334.472 0,117 2,58 YOKTUR
Ek Açıklamalar
20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince
30 Aralık 2021 tarihinde, 334.472 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,58 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987203
BIST