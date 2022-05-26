***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri alım programının sonlandırılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.12.2021 93.806 0,033 2,63 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.12.2021 500.000 0,175 2,62 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.12.2021 241.509 0,084 2,6 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.12.2021 214.908 0,075 2,59 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.12.2021 334.472 0,117 2,58 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 04.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 05.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.01.2022 100.000 0,035 2,53 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.01.2022 321.529 0,11 2,53 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.01.2022 100.000 0,035 2,49 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.01.2022 100.000 0,035 2,5 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.01.2022 400.000 0,14 2,435 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.01.2022 300.000 0,1 2,39 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 03.02.2022 100.000 0,035 2,46 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.02.2022 200.000 0,07 2,445 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 21.02.2022 100.000 0,035 2,47 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 22.02.2022 178.522 0,062 2,415 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.02.2022 1.200.000 0,421 2,264 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.02.2022 50.000 0,017 2,2 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 02.03.2022 600.000 0,21 2,22 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.03.2022 500.412 0,175 2,13 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 15.03.2022 100.000 0,035 2,07 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 17.03.2022 26.262 0,009 2,1 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.03.2022 409.625 0,014 2,193 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.03.2022 100.000 0,035 2,32 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.03.2022 400.000 0,14 2,3 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 31.03.2022 4.067 0,014 2,24 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 05.04.2022 400.000 0,14 2,225 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.04.2022 100.000 0,035 2,24 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.04.2022 108.577 0,038 2,27 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.04.2022 200.000 0,07 2,255 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 15.04.2022 100.000 0,035 2,33 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.04.2022 300.000 0,105 2,37 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 22.04.2022 500.000 0,175 2,32 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.04.2022 100.000 0,035 2,3 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 11.05.2022 431.832 0,15 2,183 YOKTURGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 2,64 2,35 21.931.761,25 ÖZKAYNAK 9.315.521 3,27Ek Açıklamalar21 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğinceŞirketimiz 2021 yılı içinde iki adet pay geri alım programı kararı almıştır. Birinci pay geri alım programı kapsamında 14.250.000 adet pay (sermaye oranı %5) için 38.452.979,49,-TL iç kaynak kullanılarak geri alım işlemleri tamamlanmış ve 10.11.2021 tarihinde program sonlandırılmış ve aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.İkinci pay geri alım programı kapsamında 12.000.000 adet pay (sermaye oranı %4,21) için 36.547.020,51.-TL kaynak ayrılmıştır. Bu programı kapsamında toplam 9.315.521 adet pay (sermaye oranı %3,27) 21.931.761,25.-TL iç kaynak kullanılarak geri alım yapılmış ve ikinci pay geri alım programı 26.05.2022 Genel Kurul tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.Bu çerçevede toplam 23.565.521 adet pay 60.384.740,70 TL bedel ile geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032707BIST