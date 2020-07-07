***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 640.000 60.000,000 9,37500 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 NâmaB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 63.360.000 5.940.000,000 9,37500 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.000.000 6.000.000,000 9,37500Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 06.07.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında1. Şirketimizin 300.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 6.000.000.- TL artırılarak 70.000.000.-TL'sına artırılmasına,2. Artırılan 6.000.000.-TL'lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 60.000.-TL kısmının A Grubu nama yazılı, 5.940.000.-TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,3. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 8. maddesinin tadiline,4. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,oy birliği ile karar verildi.07.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855932BIST