***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.07.2020 15:50
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 640.000 60.000,000 9,37500 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 63.360.000 5.940.000,000 9,37500 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 6.000.000,000 9,37500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Şirketimizin 300.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 6.000.000.- TL artırılarak 70.000.000.-TL'sına artırılmasına,
2. Artırılan 6.000.000.-TL'lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 60.000.-TL kısmının A Grubu nama yazılı, 5.940.000.-TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 8. maddesinin tadiline,
4. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,
oy birliği ile karar verildi.
07.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855932
BIST