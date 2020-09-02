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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.09.2020 09:07
GÜNCEL HABERLER


Onay
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 02.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 02.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872818


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BIST En Aktif Hisseler10:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,31 202.809 % 10,00  
YONGA 31,46 210.908 % 10,00  
SEKUR 9,58 4.621.561 % 9,99  
TKURU 188,30 1.287.219 % 9,99  
AKYHO 5,18 6.617.817 % 9,98  
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10:23 Alış Satış %  
Dolar 7,3734 7,3755 % 0,11  
Euro 8,7519 8,7593 % -0,21  
Sterlin 9,8097 9,8589 % -0,18  
Frank 8,0610 8,1096 % -0,06  
Riyal 1,9601 1,9699 % 0,12  
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10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 -13,05  
Altın Gr. 465 465 -1,88  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 27,66 27,70 -0,43  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,06  
B. Petrol 45,94 45,94 0,36  
Seans Raporu 10:23
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