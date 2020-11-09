***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım Kararı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Sibel Gökalp'in satın alma taahhütnamesine ilişkin husus eklenerek revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 70.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 210.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 700.000 1.400.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 NâmaB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 69.300.000 138.600.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 70.000.000 140.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 09.11.2020 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 27.10.2020 tarih ve 23 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 140.000.000 TL arttırılarak 210.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,3. Nakden arttırılan 140.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 1.400.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı ve 138.600.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,4. Şirketimizin nakit olarak artırılan 140.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,6. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Sibel Gökalp tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887327BIST