***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.01.2021 18:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 210.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 700.000 1.400.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 69.300.000 138.600.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 70.000.000 140.000.000,000 200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1631 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898512
BIST