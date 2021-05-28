***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 210.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 285.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma T 750.000,000 35,71428 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 NâmaB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 207.900.000 74.250.000,000 35,71428 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 210.000.000 75.000.000,000 35,71428Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.05.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.05.2021SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 06.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.İhraç edilen 75.000.000 TL tutarındaki paylar 24.05.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmıştır..Sermaye artırımı 27.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938588BIST