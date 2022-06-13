***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 285.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 325.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.850.000 400.000,000 14,03508 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 NâmaB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 282.150.000 39.600.000,000 14,03508 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 285.000.000 40.000.000,000 14,03508Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2022 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 285.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, bedelsiz olarak 22.500.000.- TL sı geçmiş yıl karlarından, 17.500.000.-TL sı 2021 yılı karından karşılanmak suretiyle 325.000.000.-TL'sına artırılması hususunda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 13.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036961BIST