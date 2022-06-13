Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2022 17:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bi


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 285.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 325.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.850.000 400.000,000 14,03508 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 282.150.000 39.600.000,000 14,03508 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 285.000.000 40.000.000,000 14,03508

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2022 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 285.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, bedelsiz olarak 22.500.000.- TL sı geçmiş yıl karlarından, 17.500.000.-TL sı 2021 yılı karından karşılanmak suretiyle 325.000.000.-TL'sına artırılması hususunda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 13.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036961


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:532.509
Değişim :  -1,35% |  -34,41
Açılış :  2.540  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.552 En Düşük
2.506
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 23,76 384.436.298 % 10,00  
ORCAY 18,15 71.628.534 % 10,00  
PENTA 430,60 57.129.016 % 9,99  
DOBUR 48,92 13.285.335 % 9,98  
FONET 14,35 155.839.492 % 9,96  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 17,2414 17,2647 % 0,90  
Euro 18,0243 18,0526 % 0,23  
Sterlin 20,8851 20,9899 % -0,57  
Frank 17,2500 17,3539 % 0,02  
Riyal 4,5862 4,6092 % 0,86  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 -44,32  
Altın Gr. 1.014 1.015 -15,43  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.713 6.834 -106,00  
Yarım 3.296 3.343 -52,00  
Çeyrek 1.651 1.671 -26,00  
Gümüş.Ons 21,06 21,08 -0,84  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 -0,33  
B. Petrol 120 120 -2,42  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru