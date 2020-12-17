***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.12.2020 18:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu Ekteki Şekilde Güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893696
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0891
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4570
18:05470,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 470,50
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.715.228
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.490
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.149.618
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.187.846
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.157.603.893
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.075.318.063
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.738.805.307
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.274.419.905
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|836.725.695
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|764.152.086
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|821.399.586
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.274.419.905
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|468.729.333
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.572.004
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7098
|7,7135
|% -1,14
|
|Euro
|9,4540
|9,4650
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,4670
|10,5195
|% -0,31
|
|Frank
|8,7076
|8,7600
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0539
|2,0642
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|27,26
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|