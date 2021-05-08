***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.05.2021 15:00
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde sona eren 3 aylık ara mali tablo dönemine ilişkin Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu Ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935485
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0513
En Düşük
9,9609
18:05484,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,34
|Açılış
|: 484,91
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2376
|8,2464
|% -0,28
|
|Euro
|10,0124
|10,0395
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4947
|11,5523
|% 0,37
|
|Frank
|9,1092
|9,1641
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1903
|2,2013
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|16,48
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,11
|